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14.10.2019
Военно-промышленный курьер

Если скажут, мы уйдем - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.

Путин дал интервью в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Выдержки из него приводятся на сайте телеканала RT. Российский президент подчеркнул, что в настоящее время вопрос об иностранном присутствии абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами РФ, в том числе с Ираном и Турцией.

"И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам, - отметил Путин. - И также, как я сейчас вам скажу, я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена".

Российская военная операция в Сирии проводится с 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, сообщает Интерфакс.

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Иран
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Саудовская Аравия
Сирия
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Турция
Компании
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Путин Владимир
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