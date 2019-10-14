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14.10.2019
Lenta.ru

Китай раскрыл срок запуска "боевого НЛО"

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Источник изображения: Фото: @alert5

Прототип дискообразного летательного аппарата Super Great White Shark, своей формой напоминающего неопознанный летающий объект (НЛО), первый полет совершит в 2020 году, пишет Global Times.

Ссылаясь на репортаж China Central Television, издание уточняет, что в воздух изделие должно подняться в ходе международной аэрокосмической выставки Airshow China 2020, проводимой с 1996 года по четных годам в Чжухае (юг Китая).

Впервые широкой общественности макет Super Great White Shark был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в Тяньцзине (северо-восток Китая).

1 октября на параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине Китай представил свои мощнейшие и перспективные вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
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