Россия может возродить проект БЖРК "Баргузин" в ответ на новые ракеты США

Россия может возродить проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" или создать новый подвижный грунтовый ракетный комплекс в ответ на разработку Соединенными Штатами наземных установок ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Источник изображения: Минобороны РФ

По мнению Коротченко, Россия может рассмотреть возрождение проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса, как ответ на возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности на территории Азии и Европы. При этом на возрождение проекта, по утверждению эксперта, много времени не понадобится, все разработки у России по этой теме имеются.

Он отметил, что в случае создания таких поездов, США их не смогут отследить, а значит уничтожить первым ударом. Несколько поездов, курсирующих по территории нашей страны, смогут значительно усилить боевой потенциал РВСН.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая на вопрос, вернется ли Россия к проекту БЖРК после выхода США из ДРСМД, ответил, что это вряд-ли произойдет, но добавил, что это его личное мнение.

Напомним, что начале работ над проектом боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" Минобороны РФ объявило в 2012 году, в 2014 для него была выбрана ракета "Ярс", а в конце 2017 года прошло сообщение, что проект закрыт. Как писали российские СМИ, разработка была отложена на неопределенное время. Однако сообщалось, что по проекту были полностью проведены опытно-конструкторские работы, также были успешно проведены бросковые испытания ракет для комплекса. Позднее появлялась информация, что возобновление работ по нему возможно при изменении военно-политической ситуации.

Разработку нового БЖРК вел Московский институт теплотехники, учитывая опыт создания его предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".

Во времена Советского Союза в составе РВСН было три дивизии, включавшие в себя по четыре БЖРК "Молодец". Таким образом, двенадцать "ядерных поездов" несли на себе 36 ракет, каждая из которых несла 10 боевых блоков. Утилизация БЖРК прошла в 2003-2006 годах.