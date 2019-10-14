Путин заявил, что российские военные покинут Сирию, если так решит Дамаск

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все иностранные силы, находящиеся в Сирии нелегитимно, должны покинуть ее территорию, и подчеркнул, что Россия тоже поступит так, если новое руководство страны скажет, что не нуждается в российском присутствии.

"Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", - сказал Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.

Путин дал интервью в преддверии визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Выдержки из интервью приводятся на сайте телеканала RT.

Путин подчеркнул, что в настоящее время вопрос об иностранном присутствии абсолютно открыто обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией.

"И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам (...) И также, как я сейчас вам скажу, я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена", - отметил Путин.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

В сентябре в Минобороны РФ заявили, что на авиабазе "Хмеймим" базируются около 30 летательных аппаратов - истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.