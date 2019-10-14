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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Германия прекратит экспорт военной продукции в Турцию из-за операции в Сирии

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Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Власти ФРГ более не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операции "Источник мира", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"По причине военного наступления Турции в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на продукцию военного назначения, которая может быть использована Турцией в Сирии", - сказал министр изданию "Бильд ам Зонтаг".

Он напомнил, что власти ФРГ с 2016 года заняли жесткую позицию в отношении оборонного экспорта в Турцию, в том числе из-за действий турецкой стороны в районе Африна в Сирии.

Издание напоминает, что на Турцию, по данным за 2018 год, приходилось около трети стоимости экспорта военной продукции ФРГ - 248,2 млн евро из общей суммы в 770,8 млн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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