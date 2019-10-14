Россия может возродить атомный поезд "Баргузин"

Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, этот шаг рассматривается, как одна из ответных мер на выход США из ДРСМД и возможное размещение ракет средней дальности на территории Европы. При этом перезапуск программы БЖРК, на вооружении которого имеются твердотопливные баллистические ракеты, собеседник агентства назвал крайней мерой.

Игорь Коротченко отметил неуязвимость подобных поездов. Дело в том, что обнаружить, а значит и уничтожить ракетный железнодорожный состав, внешне не отличающийся от обычных поездов, который к тому же будет курсировать по огромной территории России, очень сложно, и американские спутники окажутся бесполезными. К тому же эксперт обратил внимание на тот факт, что Россия уже имеет необходимые наработки, а значит способна перезапустить "Баргузин" в очень короткие сроки.

В числе мер противодействия Игорь Коротченко также назвал возможное создание нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности. Для этого, кстати, могут быть использованы конструкторские площадки и производственные мощности, на которых ранее создавались "Пионеры" (ПГРК РСД-10), что тоже значительно ускорит реализацию проекта. Кроме того эксперт предположил, что будет усилена система воздушно-космической обороны на западных рубежах страны.

Ранее сообщалось о прекращении разработки БЖРК. Но опытно-конструкторские работы по этому проекту все же были проведены. Успешно прошли и бросковые испытания массогабаритной модели ракеты "Ярс", адаптированной к "Баргузину".

Руслан Мельников