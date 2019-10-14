Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО
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В России обязательно появятся ракетные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны, убежден президент. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", - подчеркнул глава государства.
Также Путин напомнил, что Россия многократно усовершенствовала баллистические ракеты и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет.
Кира Латухина
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