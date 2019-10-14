Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО

В России обязательно появятся ракетные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны, убежден президент. Об этом Владимир Путин заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", - подчеркнул глава государства.

Также Путин напомнил, что Россия многократно усовершенствовала баллистические ракеты и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет.

Кира Латухина