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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Путин об атаках на Saudi Aramco: мы осуждаем подобные действия, здесь не может быть двойных толкований

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Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаки на саудовские нефтяные объекты, и эта позиция не изменится в зависимости от того, кто стоял за этими атаками.

"Я же только что сказал и повторяю: вне зависимости от того, кто стоит за этим событием, мы решительно осуждаем подобные действия. Это ровно то, что я сказал. Здесь не может быть двойных толкований" - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya.

Таким образом Путин ответил на вопрос, изменится ли отношение Москвы к Тегерану в случае, если будет доказана причастность Ирана к этим атакам.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Персоны
Путин Владимир
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