Путин анонсировал разработку ударных комплексов прорыва любой ПРО

Россия разработает ударные комплексы, которые будут способны преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО), передает РИА Новости заявление главы государства Владимира Путина.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал президент в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию создание и развертывание новых видов вооружений объяснил нейтрализацией угроз, исходящих от государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности России.

В марте 2018 года президент, выступая перед Федеральным собранием, анонсировал такие перспективные образцы вооружений, как ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим блоком, крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат "Посейдон", гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и боевой лазер "Пересвет".