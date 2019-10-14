Безопасность Турции лучше обеспечить путем диалога, а не боевых действий в Сирии - Зариф

Дубай. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Турция имеет право обеспечивать свою безопасность, однако военные действия в Сирии не являются лучшим способом достичь этой цели, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"В то самое время как мы согласны с потребностью Турции обеспечить собственную безопасность, мы не считаем, что сделать это можно при помощи вторжения в Сирию, нашествия на Сирию", - сказал министр в интервью телеканалу TRT.

По его словам, Тегеран предлагал Анкаре более продуктивные варианты решения проблемы. При этом Зариф упомянул Аданское соглашение от 1998 года, заключенное между Анкарой и Дамаском.

"Иран может помочь с тем, чтобы примирить сирийских курдов, сирийское правительство и Турцию, так что сирийские вооруженные силы вместе с Турцией могли бы охранять границу (между Сирией и Турцией - ИФ)", - отметил он.

Кроме этого, Зариф затронул вопрос формирования Конституционного комитета Сирии и назвал этот процесс "очень важным первым шагом".

Аданское соглашение было заключено Турцией и Сирией в октябре 1998 года. Документ посвящен сотрудничеству двух стран в борьбе с терроризмом, он был нацелен на искоренение "Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производных" в Сирии.