"Скорость до 600 км/ч": В Китае представлена модель многороторного электрического "вертолёта"

На проходящей в китайском Тяньцзине выставке вертолётной техники помимо вертолёта-"летающей тарелки", о котором в новостном сюжете "ВО" сообщило накануне, представлены и иные экстравагантные образцы.

Источник изображения: sina.com.cn

В частности, представлен многороторный летательный аппарат Rotorcraft на электрической тяге. В общей сложности у него 4 трёхлопастных винта, располагающихся по краям крыльев и ориентированных в вертикальной плоскости, а также 12 роторов со складывающимися лопастями – в центральных частях крыльев. На выставке элементы конструкции Rotorcraft именуются не крыльями, а фермами для размещения роторов.

Модель в представленной номенклатуре при этом именуется "вертолётом". Производители отмечают, что в случае воплощения такого проекта многороторный вертолёт (E-T-Rotor) сможет развивать скорость до 600 км/ч.

Источник изображения: sina.com.cn

О максимальной взлётной массе официально не сообщается, но, по не некоторым данным, она составит около 12 т.

Источник изображения: sina.com.cn

Модель в случае реализации проекта предполагает перевозку пассажиров.

Тем временем эксперты задались вопросом, на сколько хватит зарядки батарей этого "вертолёта", чтобы обеспечить продолжительный полёт с задействованием всех 16 роторов.