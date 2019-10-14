Две бомбы: в Сирии атаковали российских военных

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Боевики в сирийской провинции Деръа подорвали две самодельных бомбы на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ. При этом пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности и один автомобиль. По словам российский военных, боевики в Сирии создают эскалацию на фоне проводимой Турцией против курдов военной операции.

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Сначала около дороги подорвалось самодельное безоболочное устройство. Через 20 минут - когда на место ЧП прибыли сирийские силовики - террористы привели в действие еще одно самодельное взрывное устройство, передает РИА "Новости".

Никто из российских военнослужащих не пострадал, повреждения получил только один из автомобилей, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, боевики в Сирии активизировались на фоне проводимой Турцией против курдов военной операции.

В целом, боевики незаконных группировок обстреляли за минувшие сутки 21 населенный пункт сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене ЦПВС.

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. За минувшие сутки российскими военными зафиксировано 28 обстрелов, передает ФАН.

Ранее стало известно, что дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии в сентябре нынешнего года, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов - 150 км, он может достигать высоты 4 км.

Конашенков рассказал, что на такой ударный беспилотник установили систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов.

На другом дроне была бензиновая двигательная установка, представляющая собой обычную бочку с топливом на пять литров. Сами дроны были продемонстрированы журналистам, передает НСН.

"Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 км", - объяснил официальный представитель Минобороны.

Он признал, что, с одной стороны, такие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) соответствуют уровню авиамодельного кружка. При этом для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, обратил внимание Конашенков.

По его словам, боевики совершенствуют технические решения. "Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", - добавил генерал.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим 3 сентября сбили два ударных БПЛА боевиков. Оба аппарата приближались к базе с северо-запада и были уничтожены на безопасном расстоянии. В результате отражения атаки никто не пострадал, материальный ущерб базе причинен не был.

Предыдущая попытка нападения на Хмеймим при помощи дронов предпринималась террористами 11 августа. В той атаке участвовали шесть маневрирующих аппаратов, но их также уничтожили российские ПВО.

При этом самолеты ВКС России регулярно наносят точечные удары по объектам боевиков, где в кустарных условиях собираются БПЛА, а также хранятся запчасти к ним.

Такая атака произошла 11 мая. В тот день, как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы сирийской армии освободили от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама.

В начале прошлого месяца Минобороны России опровергло сообщения арабских СМИ о том, что девять бойцов спецназа Вооруженных сил РФ были убиты в приграничной сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности", - указали в российском военном ведомстве.

При этом в сети появилось фото трех портретов российских военных в траурных рамках, бойцы ВС РФ - как утверждало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии - погибли в Сирии 3 сентября. По данным СМИ, две группы бойцов Сил специальных операций проводили разведку недалеко от позиций сирийских войск. В какой-то момент якобы одна группа подорвалась на осколочной заградительной мине, вторая группа пришла к ним на помощь и тоже попала на еще одну мину.

Рафаэль Фахрутдинов