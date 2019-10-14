Российские военные не пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ на юге Сирии

В результате второго взрыва легко ранены двое сотрудников органов безопасности Сирии

Хмеймим (Сирия). 11 октября. ИНТЕРФАКС - На юге Сирии произошел подрыв самодельного взрывного устройства на маршруте патрулирования военной полиции РФ, пострадавших среди российских военнослужащих нет, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"11 октября в 10:25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Деръа на юге Сирии в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль вблизи автоколонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Никто из российских военнослужащих не пострадал", - сказал он.