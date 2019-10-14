Для защиты от Ирана: США направят военных в Саудовскую Аравию

США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

США усилят свое военное присутствие в Саудовской Аравии, чтобы пресечь новые атаки Ирана на нефтяные объекты королевства, заявили в Пентагоне. Тегеран указал, что не причастен к налету дронов на саудовские НПЗ, а такое поведение Вашингтона является "позерством". Ранее йеменские хуситы взяли ответственность за удары по НПЗ и назвали их ответом на деструктивные действия саудовских властей.

Пентагон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение из-за возрастания напряженности в отношениях с Ираном - так министр обороны США Марк Эспер отреагировал на запрос американского Центрального командования, передает ФАН.

"Понятно, что иранцы несут ответственность за недавние нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Наши международные партнеры согласны [с увеличением военного присутствия], включая Великобританию, Францию и Германию", - сказал Эспер.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, на Аравийский полуостров из Северной Америки будут направлены две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Контингент американских военных также будет увеличен - на три тысячи человек.

Ранее в этот же день два взрыва серьезно повредили иранский нефтяной танкер в Красном море, из поврежденных отсеков вытекла нефть. Об этом сообщало Press TV со ссылкой на Национальную иранскую танкерную компанию (NITC).

Взрывы прогремели на судне из-за ракетных ударов, заявили в NITC. Инцидент произошел в 100 километрах от саудовского города-порта Джидда. Среди членов экипажа пострадавших и погибших нет. При этом в Тегеране заявили, что речь может идти о террористической атаке.

Интересно, что только в начале нынешней недели президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из нелепых бесконечных войн" на Ближнем Востоке и вернуть своих военных домой.

Он в очередной раз напомнил, что американские войска должны были находиться в Сирии лишь 30 дней. Такой план был у Вашингтона "много лет назад".

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". - "Газета.Ru") . Мы находимся в 7 тыс. миль от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами", - предупредил глава Белого дома.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии.

Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

Позднее Соединенные Штаты сообщили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет - и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН. Причем, по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана. По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

Иране заявили, что в случае военных действий со стороны США вооруженные силы страны ударят по объектам американской военной инфраструктуры, расположенным в Персидском заливе, передает НСН.

При этом Трамп пообещал, что США не будут давать военный ответ на атаку Ирана против Саудовской Аравии, ограничившись финансовыми санкциями против Тегерана.

"Самая легкая вещь, которую я мог сделать - это разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране. Я мог бы сделать это прямо сейчас, на ваших глазах. Но я думаю, что реакцией сильного человека и демонстрацией мощи будет проявление сдержанности", - добавил президент США.

В то же время в Пентагоне указали, что Саудовская Аравия запросила международную поддержку для защиты инфраструктуры королевства.

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на это, что угрозы Вашингтона расширить военный контингент в Саудовской Аравии и ОАЭ являются "позерством". По его словам, решение проблемы с атакой дронов неясной принадлежности на нефтяные объекты саудитов "движется в неправильном направлении".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

"Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет", - сказал Хаменеи.

По его словам, переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран.

Рафаэль Фахрутдинов