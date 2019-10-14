Войти
14.10.2019
Интерфакс-АВН

Глава Пентагона не видит признаков скорого прекращения турецкой операции в Сирии

139
0
0
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона США Марк Эспер в пятницу заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

"В ходе своего вчерашнего разговора с министром (обороны Турции Хулуси) Акаром я не услышал никакого указания на то, что они намерены остановиться", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Пентагоне США.

"И я не удивлен этим", - добавил Эспер. Он рассказал, что с момента вступления на пост при общении с Акаром тема угрозы курдов была постоянной в их беседах.

"С тех пор, как я вступил в эту должность в конце июля, мы очень много раз с ним (Акаром - ИФ) общались. То, какой террористической угрозе они подвергаются из-за курдов PKK/YPG и так далее, было нашей постоянной темой. Как это влияет на международную безопасность и так далее, и так далее. Они были категорично настроены в том, что касается этого вторжения", - отметил глава Пентагона.

Аналогичную точку зрения высказал и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Похожие новости
24.12.2018
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере
21.12.2018
Выход для Сирии
12.12.2018
Проекция силы: зачем Ту-160 полетели в Венесуэлу
25.05.2017
Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
26.06.2013
У Армении имеются необходимые силы для противостояния внешним угрозам ("Zhamanak", Армения)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья