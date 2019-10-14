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14.10.2019
Lenta.ru

В России рассказали о "превращающихся в тыкву" газовых турбинах

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Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2023-2024 годах "Силовые машины" планируют начать продажу двух газовых турбин мощностью 65 мегаватт и 170 мегаватт, сообщил ТАСС генеральный директор компании Тимур Липатов.

По его словам, в стране более 20 лет доводится до рабочего состояния газовая турбина ГТД-110М. "И нам приходится преодолевать цинизм, который сложился в отрасли за это время. По сути, каждый энергетик считает, что все, чего российские руки коснутся в газовой турбине, автоматически превращается в тыкву", — сказал топ-менеджер.

В июле представитель "Роснано" сообщил об успешном завершении основного этапа испытаний ГТД-110М — первой российской газовой турбины большой мощности.

В апреле 2018 года в "Ростехе" заявили, что в ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов вышел из строя.

В 2013 году компания "ОДК-Сатурн" подписала инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М. Реализация проекта должна была завершиться в 2017 году.

ГТД-110М предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Разработка турбины большой мощности велась еще в СССР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
Силмашин
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