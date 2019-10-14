Завершены госиспытания первой подводной лодки проекта 636.3 для ТОФ

АО "Адмиралтейские верфи" завершило государственные испытания первой подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба предприятия.

Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Государственные испытания длились неделю: "Петропавловск-Камчатский" вышел в море 04 октября и вернулся 10 октября. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Тем временем государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе – сентябре 2019 года.

АО "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс". Численность предприятия составляет около 7000 человек. 5 ноября 2019 года исполнится 315 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.