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14.10.2019
Интерфакс-АВН

Морской этап госиспытаний подлодки "Петропавловск-Камчатский", оснащенной "Калибрами", завершен

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Санкт-Петербург. 11 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - АО "Адмиралтейские верфи" завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба предприятия.

Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Согласно сообщению, все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики.

Испытания длились неделю - "Петропавловск-Камчатский" вышел в море 4 октября и вернулся 10 октября.

В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Тем временем государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе - сентябре 2019 года.

Как сообщалось, Тихоокеанский флот получит шесть подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести дизель-электрических подлодок с "Калибрами".

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Продукция
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636.3
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ТОФ
ЧФ
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