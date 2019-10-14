Войти
14.10.2019
Российская газета

В Минобороны обсудили развитие военного технополиса до 2023 года

178
0
0
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Военное ведомство ускоренно внедряет прорывные идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники. Этому во многом способствует деятельность ведомственного инновационного технополиса "Эра". Программу его развития до 2025 года Сергей Шойгу в пятницу обсудил со своими генералами на коллегии Минобороны.

Надо сказать, что технополис в Анапе - не просто научный кластер в составе Вооруженных сил. За сравнительно короткое время он превратился в площадку эффективного взаимодействия военных с различными министерствами, исследовательскими институтами, вузами и предприятиями промышленности. Участвовать в деятельности военного иннограда, по оценке Шойгу, стало престижно и перспективно. Не случайно в совместную работу с "Эрой" включились уже 250 научных организаций, оборонных заводов и компаний. С более чем сотней из них Минобороны заключило соглашения о сотрудничестве. В результате спектр проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза.

Министр перечислил некоторые уникальные разработки "Эры". К примеру, именно здесь рассчитали алгоритмы автономного управления беспилотниками без использования информации со спутников. Собранная в технополисе база данных по военной технике и объектам капстроительства - а это 50 тысяч слайдов - незаменима для использования в системах навигации и точечного наведения на цели ударных средств. А технология производства макетов органов человека уже применяется для планирования сложнейших медицинских операций, сокращает время их проведения и снижает риск осложнений. Еще один медицинский проект, разработанный на основе технологий искусственного интеллекта, повысил точность диагностирования заболеваний сердца и выбора оптимальных методов их лечения.

Понятно, что высокими технологиями в армии занимаются не только сотрудники "Эры". С 2012 года в Минобороны действует автоматизированная система ресурсного обеспечения "Алушта", которая охватывает сегодня 840 объектов, свыше 3,5 тысячи рабочих мест и содержит данные о 700 тысячах российских военнослужащих. "Система непрерывно совершенствуется. Ежегодно растет число решаемых ею информационно-расчетных задач. В настоящее время выполняется более четырехсот", - сообщил коллегам Шойгу. С помощью "Алушты", в частности, в армии ведется централизованный автоматизированный расчет денежного довольствия.

По словам министра, с прошлого года все назначения и перемещения солдат и офицеров, их увольнение со службы проводятся с помощью электронных приказов с последующей автоматической разноской информации по базе данных. "Это дает возможность сократить время формирования приказов и выписок из них в три раза", - отметил Шойгу. Он также напомнил, что в Минобороны автоматизированы процессы оформления документов на предоставление квартир ведомственным очередникам, выдачи им жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов. "Благодаря этому удалось исключить случаи неправомерного распределения постоянного жилья, а срок подготовки документов для его предоставления сократить в шесть раз", - сообщил министр.

Отдельно на коллегии шел разговор о противодействии информационным нападкам на историю нашей страны. Шойгу не скрывал: "Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения". В этих условиях, считает министр, особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить собственную информационную безопасность.

С этой целью в Минобороны совершенствуют систему военно-политической подготовки. В частности, в Вооруженных силах работает более двух тысяч психологов. Такие специалисты в армии, безусловно, необходимы. Ведь, по словам Шойгу, "профессиональная деятельность военных сопряжена с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, нередко - с риском для жизни". В качестве примера мужества и героизма наших воинов министр привел службу солдат и офицеров российской группировки войск в Сирии.

- Мы помним, - сказал он, - как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахметшин в одиночку противостоял двумстам боевикам. Как майор Роман Филипов после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с тремястами боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алеппо.

И таких примеров, подчеркнул министр, множество.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
Медицина
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
27.12.2018
Виктор Бондарев: санкции Запада не повлекут потрясений для российского ОПК в будущем году
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья