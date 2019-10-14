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14.10.2019
ИноСМИ

Financial Times (Великобритания): Россия может решить, что агрессия — это риск, на который стоит пойти

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Военнослужащие РФ на открытии совместных российско-пакистанских военных учений
Военнослужащие РФ на открытии совместных российско-пакистанских военных учений.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Автор небольшой заметки выставляет Россию агрессивной страной, по традиции обвиняя ее в участии в войне на востоке Украины. Предложение Эммануэля Макрона снова принять Россию в Группу семи он оценивает отрицательно.

В своих аргументах о том, что Евросоюз должен быть сверхдержавой (статья "Европа права, стремясь стать сильной державой" ((Europe rightly aspires to be a power project) от 8 октября), Гидеон Рахман (Gideon Rachman) признает, что ЕС "недостает военной мощи для поддержки своих геополитических амбиций". Вместе с тем, он говорит: "Даже если США выведут все свои войска из Европы, что маловероятно, для России (как и для любой другой страны) военная агрессия против коллектива таких размеров и с таким богатством как у ЕС все равно будет сопряжена с колоссальными рисками".

Такое можно было сказать, скажем, по поводу вторжения Германии в Польшу в 1939 году, но сегодня ситуация иная. Сегодня особую угрозу создают "маленькие зеленые человечки" в Крыму и российские солдаты, "проводящие отпуск" на востоке Украины.

Российская агрессия вынудила НАТО наращивать возможности по отражению гибридного наступления, например, на одно из прибалтийских государств. Но если не будет НАТО, Россия во главе с Владимиром Путиным вполне может решить, что преимущества от сегодняшних форм военной агрессии перевешивают риски ответного удара со стороны далеко не единого и не сплоченного ЕС. Особенно сегодня, когда спустя пять лет с момента российской аннексии Крыма и в условиях продолжения поддержанного Москвой мятежа на востоке Украины французский президент Эммануэль Макрон думает, что Россию надо снова пригласить на заседания Группы семи.


Патрик Аллен (Patrick J Allen)

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