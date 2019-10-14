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14.10.2019
ЦАМТО

Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М

Разделы: Авиация
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ЦАМТО, 11 октября. Россия в рамках ранее заключенного контракта поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, Абуджа ожидает поставки еще шести машин, заявил в интервью "РИА Новости" посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба.

"У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35, шесть из которых уже поставлены. На вопрос, когда будут поставлены остальные шесть, лучше ответит наш министр обороны... Пока мы обсуждаем модальности того, чтобы обеспечить поставку", – сказал посол.

Он отметил, что в целом сотрудничеству Москвы и Абуджи в сфере ВТС во многом мешают антироссийские санкции.

"Санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить. Россия – надежный партнер, которая всегда выполняет свои обязательства. Мы обязательно договоримся о поставке оставшихся вертолетов Ми-35, а затем будем смотреть, что мы сможем сделать еще в рамках двустороннего ВТС", – цитирует "РИА Новости" посла Нигерии.

По его словам, "мы стараемся работать в рамках системы так, чтобы Россия ничего не потеряла, но чтобы и Нигерия не проиграла. График поставок будет обсуждаться. Список наших пожеланий довольно обширный. Мы продолжаем обсуждать с Россией эти вопросы. Но хочу подчеркнуть – без российской помощи, без российской техники борьба с террористами в моей стране будет сталкиваться с очень большими вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы это оборудование было закуплено и поставлено в срок", – отмечает агентство.

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Страны
Нигерия
Россия
Продукция
Ми-35
Ми-35М
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