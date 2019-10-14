Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" пройдут в конце октября в Таджикистане

Екатеринбург. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Совместные учения миротворцев ОДКБ и коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона "Нерушимое братство - 2019" пройдут 21-29 октября на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

В учениях примут участие военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также таджикские военные. С российской стороны в маневрах будут задействованы 2 тыс. военнослужащих и более 600 единиц вооружений и военной техники, сообщили в штабе округа.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, главными целями учений "Нерушимое братство - 2019" являются совершенствование практических навыков командиров сил ОДКБ в организации действий подчиненных войск и управления ими при выполнении задач по предназначению, повышение слаженности воинских частей и подразделений. Кроме того в рамках учений будут рассмотрены вопросы совершенствования состава войск Коллективных сил ОДКБ и организации командования ими в совместных миротворческих операциях.

Руководить учениями будет командующий войсками ЦВО Александр Лапин, учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС России на 2019 год.

Учения "Нерушимое братство - 2019" пройдет в два этапа, в ходе первого из которых коллективными силами быстрого развертывания центральноазиатского региона (ЦАР) будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию условных боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

На втором этапе будут отработаны навыки по проведению миротворческой операции в центральноазиатском регионе.