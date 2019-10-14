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14.10.2019
Военное обозрение

Южная Корея приобретет дополнительные F-35 и построит свой УДК

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Южная Корея приобретет еще 20 самолетов F-35 в рамках очередного этапа сделки по обновлению парка своих истребителей на самолеты пятого поколения. Об этом сообщил портал DefenseNews.

Источник изображения: topwar.ru

Сеул заключил контракт с Вашингтоном, в рамках которого приобретет дополнительную партию малозаметных истребителей пятого поколения. Скорее всего, южноазиатское государство приобретет стандартную версию F-35А, а не F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, как это ожидалось ранее.

Сделка, носящая название F-X III, является реализацией опциона к уже имевшемуся соглашению. Ранее, в 2014 году, Южная Корея заказала 40 самолетов F-35A на сумму в 6,4 млрд. долларов, причем поставки F-35 по этому контракту начались уже в этом году. Покупка дополнительных машин обойдется Сеулу еще в 3,3 миллиарда долларов.

40 F-35 до 2021 года

На текущий момент ВВС страны получили восемь самолетов F-35A. Еще пять самолетов Южная Корея получит к концу года. В 2020 Вашингтон передаст своему азиатскому союзнику 14 машин, и оставшиеся 13 будут поставлены в 2021 году. Кроме того, Сеул рассматривает два проекта постройки авианосцев, "легкого", с полным водоизмещением чуть больше 40 000 тонн и крылом из 12 самолетов, и среднего, водоизмещение которого составит 71 400 тонн, а авиакрыло будет представлено 32 самолетами и 8 вертолетами.

Решение о закупке большего количества именно F-35А было принято на основе доклада, подготовленного Корейским институтом военного анализа KIDA.

Изначально предполагалось, что дополнительные F-35 будут поставлены в версии STOVL, то есть в варианте с укороченным взлетом и вертикальной посадкой: благодаря наличию таких машин универсальные десантные корабли можно преобразовать в легкие авианосцы. Однако на данный момент с этой машиной есть две проблемы.

Во-первых, F-35B дороже, чем обычная версия. Во-вторых, до постройки УДК ещё далеко.

- пишет издание DefenseNews со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи.

В июле южнокорейские военные утвердили план строительства самого большого универсального десантного корабля в истории страны в рамках своей долгосрочной программы наращивания сил. Водоизмещение перспективного корабля составит 30 000 тонн, что вдвое больше, чем у двух предыдущих – их водоизмещение составляло 14 500 тонн.

Северная Корея ранее осудила размещение F-35 в Южной Корее. В последние месяцы КНДР провела ряд испытаний новых баллистических ракет малой дальности. По словам экспертов, оружие нацелено, в частности, на базу F-35. В июле Пхеньян угрожал уничтожить все F-35A, прибывающие в Южную Корею.

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