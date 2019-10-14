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14.10.2019
ЦАМТО

Конструкторские бюро Миля и Камова будут объединены в Национальный центр вертолетостроения

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ЦАМТО, 11 октября. Совет директоров холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) принял решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л.Миля" с АО "Камов" и создании на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова".

НЦВ объединит в себе потенциал двух вертолетостроительных школ для более эффективного и качественного решения задач по проектированию и модернизации вертолетной техники.

Объединение направлено на развитие двух опытно-конструкторских школ – ОКБ Миля и ОКБ Камова, при этом их бренды будут сохранены как самостоятельные, а коллективы обоих КБ вольются в состав НЦВ. Создание Национального центра вертолетостроения также поможет снять административные, правовые и экономические барьеры, затрудняющие сейчас сотрудничество двух конструкторских коллективов.

Работа в формате единой компании позволит оптимизировать работу целого ряда обеспечительных и административных подразделений. Такой подход создаст условия для беспрепятственного обмена техническими решениями и достижениями, эффективного распределения загрузки между подразделениями и унификации технических стандартов. Кроме того, среди ожидаемых эффектов – снижение трудозатрат, повышение управленческой и производственной эффективности, повышение качества проектирования и сокращение сроков передачи вертолетов в серийное производство.

"По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно около 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники, – отметил заместитель генерального директора "Вертолетов России" по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич, представивший дорожную карту объединения конструкторских бюро на заседании Совета директоров. – Раньше между компаниями существовала своеобразная конкуренция, параллельно велись разработки одних и тех же типов воздушных судов. Наша общая задача – конкурировать не друг с другом, а с мировыми производителями. Объединение двух школ будет способствовать этой цели".

Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь также за счет оптимизации использования общей наземной инфраструктуры и сокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. При этом часть высвобожденных средств будет направлена на повышение научно-технического потенциала и привлечение новых конструкторских кадров.

Дорожная карта создания Национального центра вертолетостроения на базе двух конструкторских бюро утверждена на заседании Совета директоров холдинга "Вертолеты России". Первый этап, предполагающий объединение двух КБ в единую компанию, планируется завершить к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух конструкторских бюро в формате одной компании, продлятся до 2022 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Персоны
Короткевич Михаил
Проекты
2020-й год
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