В России появится свой Национальный центр вертолетостроения

По итогам заседания совета директоров государственного холдинга "Вертолеты России" было принято решение о создании АО "НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова". Существующие конструкторские бюро "Миль" и "Камов" таким образом решено объединить в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).

Как сообщает ТАСС, при слиянии планируется сохранить обе сложившиеся конструкторские школы, а также вертолетные марки "Ми" и "Ка".

"Первый этап, предполагающий переименование Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М.Л. Миля и объединение с "Камовым", планируется завершить к середине 2020 года, - цитирует агентство пресс-службу "Вертолетов России". - Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ в формате одной компании, продлятся до 2022 года".

Инициаторы объединения надеются, что создание НЦВ укрепит позиции российского вертолетостроения на международном рынке.

КБ "Миль" и "Камов" автономно вошли в холдинг "Вертолеты России" в 2007 году.