Войти
14.10.2019
Военно-промышленный курьер

В России появится свой Национальный центр вертолетостроения

131
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

По итогам заседания совета директоров государственного холдинга "Вертолеты России" было принято решение о создании АО "НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова". Существующие конструкторские бюро "Миль" и "Камов" таким образом решено объединить в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).

Как сообщает ТАСС, при слиянии планируется сохранить обе сложившиеся конструкторские школы, а также вертолетные марки "Ми" и "Ка".

"Первый этап, предполагающий переименование Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М.Л. Миля и объединение с "Камовым", планируется завершить к середине 2020 года, - цитирует агентство пресс-службу "Вертолетов России". - Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ в формате одной компании, продлятся до 2022 года".

Инициаторы объединения надеются, что создание НЦВ укрепит позиции российского вертолетостроения на международном рынке.

КБ "Миль" и "Камов" автономно вошли в холдинг "Вертолеты России" в 2007 году.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.11.2012
Черная метка «отверточной сборке»
06.07.2011
"Вертолеты России" планируют до 2020 года поставить около 3,6 тыс вертолетов
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
15.09.2008
Совещание "О реализации стратегии развития вертолетостроительного направления ОАО "ОПК "Оборонпром"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.10 04:14
  • 1
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 14.10 04:11
  • 1
"Мы не вечные просители": Турция объяснила покупку С-400
  • 14.10 03:59
  • 37
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 14.10 03:37
  • 1
ВПК США может лишиться поставок тантала из Конго
  • 14.10 03:29
  • 1
Каким будет белорусско-российский ответ на американские учения?
  • 14.10 01:46
  • 14
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
  • 14.10 00:28
  • 7
Минобороны может подписать новый контракт на Су-34, рассматривается вопрос о переносе производства - газета
  • 13.10 23:16
  • 7
Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья
  • 13.10 22:07
  • 11
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 13.10 17:04
  • 1
В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство
  • 13.10 14:11
  • 20
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 13.10 10:47
  • 5
В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции
  • 13.10 10:22
  • 1935
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 21:48
  • 1
"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления
  • 12.10 19:32
  • 6
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья