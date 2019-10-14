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14.10.2019
Известия.ru

Первый пуск ракеты "Союз-2.1а" могут отложить на три недели

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" на ракете "Союз-2.1а" с экипажем Международной космической станции (МКС), запланированный на 20 марта, могут перенести на 9 апреля. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило "РИА Новости".

Причины задержки на данный момент неизвестны. Госкорпорация "Роскосмос" не стала комментировать данную информацию. В экипаж "Союза МС-16" входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

25 сентября сообщалось, что ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Это последний, семидесятый запуск ракеты "Союз-ФГ".

В 2002–2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления, эксплуатация которых на данный момент завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного "Союза" на ракете "Союз-2.1а" с российской системой управления.

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