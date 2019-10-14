КБ Миля и Камова объединят в Национальный центр вертолетостроения к 2022 году

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета директоров управляющей компании - холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Два крупнейших разработчика вертолетов России - конструкторские бюро (КБ) "Миль" и "Камов" - решено объединить в единую структуру - Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Первый этап, предполагающий переименование Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М. Л. Миля и объединение с "Камовым" планируется завершить к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ в формате одной компании продлятся до 2022 года", - сообщили ТАСС в "Вертолетах России".

Как пояснили в пресс-службе, такое решение принято по итогам заседания совета директоров управляющей компании - холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

В "Вертолетах России" обещают сохранить две конструкторские школы и оставить их имена в названии - "Ми" и "Ка" являются синонимами надежности, безотказности высоких летно-технических характеристик". Объединение, по мнению специалистов и экспертов, должно привести не только к необходимой оптимизации компаний, но и усилить позиции на мировом рынке.

"Речь идет об объединении компаний, а не самих КБ. Организационно-штатная структура предусматривает сохранение и развитие двух опытно-конструкторских школ", - пояснил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Юридически объединение будет происходить на базе МВЗ им. М. Л. Миля. В холдинге отмечают, что обусловлено это прежде всего тем, что МВЗ более крупная компания как с точки зрения численности кадров, так и с точки зрения финансов. При этом будут обеспечены равные условия, возможности и перспективы для конструкторского и инженерного состава Камова и Миля. Что касается сокращения, то оно составит порядка 5% от общего числа работников и коснется исключительного непрофильного и управленческого персонала.