Россия показала аналог американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания "ОРужейные СИСтемы") на проходящей в Москве выставке Arms & Hunting 2019 показала винтовку ORSIS-AR15J, являющуюся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщает РИА Новости.

"Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты ее испытаний", — сказали агентству в компании.

В сентябре в ORSIS сообщили о начале серийного выпуска ORSIS-AR15J.

ORSIS-AR15J является аналогом полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Первую от второй отличают стволы, выпускаемые ORSIS, которые, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс винтовки российского производства.