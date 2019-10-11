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11.10.2019
bmpd.livejournal.com

Общественный совет при Минобороны посетил Козельское ракетное соединение

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9 октября 2019 года члены Общественного совета при Министерстве обороны России посетили Козельское ракетное соединение (Калужская область). В составе делегации был директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий из репортажа газеты "Московский комсомолец" (полную версии по ссылке).

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

(с) "Московский комсомолец" / Черкасов Геннадий

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Пухов Руслан
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