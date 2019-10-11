Heidar-1 – новая иранская беспилотная платформа

Робототехника все больше проникает в ряды иранской армии.

Сухопутные войска Исламской Республики Иран (NEZAJA) показали новую беспилотную платформу Heidar-1, сообщает Warspot со ссылкой на портал c4isrnet.com.

Шестиколесная машина на дистанционном управлении позиционируется как универсальное транспортное средство. В частности, Heidar-1 демонстрировался как беспилотный "камикадзе", способный незаметно подбираться к вражеским танкам и взрываться под ними, а также как носитель стрелкового оружия.

В NEZAJA указывают, что на текущем этапе разработке Heidar-1 управляется оператором. В ближайшей перспективе эти машины смогут действовать автономно, а также в связке с летающими дронами.

Фото: Heidar-1 в "стрелковой" модификации (twitter.com/Iran_Military)