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11.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Впервые публично показан российский аналог американской винтовки AR-15

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Российский аналог американской винтовки AR-15 – ORSIS-AR15J впервые представили в Москве на профильной выставке Arms & Hunting 2019, сообщили в компании ORSIS.

Выставка проходит в период с 10 по 13 октября в Гостином Дворе.

"Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты её испытаний", – передает РИА "Новости" сообщение ORSIS.

ORSIS-AR15J является аналогом американской полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 мм AR-15, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.

Главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.

Напомним, 25 сентября ORSIS начала серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия – полуавтоматической винтовки AR-15



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AR-15
Компании
Промтехнологии ГК
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