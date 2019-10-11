"Ростех" разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных дронов

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Росэлектроника" разработал радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных дронов на расстоянии до 7,5 км. Оборудование построено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день созданы первые образцы аппаратуры, и проведены полевые испытания радиолокационной станции.

По данным госкорпорации, станция радиоподсвета цели (РПЦ) способна обнаруживать и сопровождать малоразмерные и малоконтрастные цели с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах.

"При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что многоканальная радиолокационная станция Ка-диапазона имеет небольшие габариты - 325х240х230 мм.

"РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управляться станция может как вручную с ноутбука, так и автоматически", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении, современные малоразмерные дроны обладают большим перечнем функций и могут представлять большую угрозу, поэтому новая разработка обладает большой перспективой.

"Речь идет не только о специальных беспилотниках, изготовленных в промышленных условиях. Это может быть игрушечный коптер из детского магазина или аппарат, изготовленный кустарным способом. Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка нашего холдинга "Росэлектроника" успешно решает эту задачу. Безусловно, новинка будет востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков", - рассказал Евтушенко.