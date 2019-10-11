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11.10.2019
Известия.ru

Россия вывела на орбиту американский спутник

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Источник изображения: Фото: twitter.com/ILSLaunch

Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетную орбиту американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1).

Об этом сообщила в четверг, 10 октября, в Twitter компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон".

Ракета "Протон-М", которая стартовала с космодрома Байконур в 13:17 мск 9 октября, также доставила на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B.

Это был 19-й российский космический пуск и четвертый для "Протона-М" в 2019 году. Миссия стала рекордной по длительности выведения на орбиту — 15 часов 54 минуты.

Американский аппарат MEV-1 был изготовлен компанией Northrop Grumman. Он впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников.

Предполагается, что MEV-1 будет пристыковываться к спутникам, используя возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг на зарубежном рынке — российско-американской ILS. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Протон-M" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", запланированный на 2019 год, отложили на весну следующего года.

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Страны
Россия
США
Продукция
sm-3
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Байконур
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