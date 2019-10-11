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11.10.2019
Интерфакс-АВН

Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

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Они могут коснуться руководителей, энергетики и военной сферы. Санкции могут быть введены в случае продажи Турции самолетов и за С-400

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение этой страной военной операции против курдов на севере Сирии.

Одним из составителей документа является сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он пояснил в твиттере, что работал вместе со своим коллегой-демократом Крисом Ван Холленом, и потому законопроект, как ожидается, получит поддержку обеих партий в конгрессе.

Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Также предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США.

Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов.

Кроме того, сенаторами предусмотрены санкции в рамках закона CAATSA за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400.

В том, что касается оборонного сектора, санкции предусмотрены за продажу Турции вооружения и оборудования. В частности, упоминается продажа самолетов или запчастей для ВВС Турции. Также под санкции могут попасть и поставки для ВМС и сухопутных сил ВС Турции. В документе подчёркивается, что меры могут вводиться против "любых иностранных лиц"

В сфере энергетики ограничительные меры могут последовать за поставки товаров, услуг, передачу технологий и информации с целью помочь Анкаре в добыче нефти и газа. Эти меры также планируется против "любых иностранных лиц".

Под запрет в случае одобрения законопроекта в его нынешнем виде попадут и американские поставки для ВС Турции.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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