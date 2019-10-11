Сотрудника Пентагона арестовали в США за передачу секретных данных СМИ

Бывшего сотрудника Разведывательного управления минобороны (РУМО) США Генри Фреза арестовали в штате Вирджиния по обвинению в передаче секретных данных журналистам. Об этом говорится в опубликованном 9 октября американским минюстом обвинительном акте.

Обвиняемый работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства.

Отмечается, что засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По данным минюста, предоставленная информация была использована в не менее чем восьми статьях.

В прокуратуре считают, что в апреле прошлого года журналистка, с которой 30-летний Фриз вместе жил, попросила его помочь своему коллеге найти информацию о системах вооружения. Мужчина согласился при условии, что его помощь приведет к повышению на работе его возлюбленной.

В минюсте отметили, что в ходе проводимой по распоряжению суда прослушки выяснилось, что Фриз передал секретную информацию сотруднику СМИ.

В марте бывший сотрудник американской разведки признался в попытке шпионажа в пользу Китая. Некий Рокуэлл Хансен заявил, что передавал информацию военного характера китайской стороне и получал за это плату в сотни тысяч долларов.