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11.10.2019
Известия.ru

Сотрудника Пентагона арестовали в США за передачу секретных данных СМИ

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Источник изображения: Фото: TASS/imago images/Xinhua/Liu Jie

Бывшего сотрудника Разведывательного управления минобороны (РУМО) США Генри Фреза арестовали в штате Вирджиния по обвинению в передаче секретных данных журналистам. Об этом говорится в опубликованном 9 октября американским минюстом обвинительном акте.

Обвиняемый работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства.

Отмечается, что засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По данным минюста, предоставленная информация была использована в не менее чем восьми статьях.

В прокуратуре считают, что в апреле прошлого года журналистка, с которой 30-летний Фриз вместе жил, попросила его помочь своему коллеге найти информацию о системах вооружения. Мужчина согласился при условии, что его помощь приведет к повышению на работе его возлюбленной.

В минюсте отметили, что в ходе проводимой по распоряжению суда прослушки выяснилось, что Фриз передал секретную информацию сотруднику СМИ.

В марте бывший сотрудник американской разведки признался в попытке шпионажа в пользу Китая. Некий Рокуэлл Хансен заявил, что передавал информацию военного характера китайской стороне и получал за это плату в сотни тысяч долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
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