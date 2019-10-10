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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Сотни военнослужащих ОДКБ на маневрах в Нижегородской области отрабатывают подготовку к совместной операции

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Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники задействовано в учении "Эшелон-2019" Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В маневрах, которыми руководит заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга, помимо российских военных участвуют подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"В ходе учения военнослужащие шести стран отрабатывают вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ при подготовке и ведении совместной операции", - говорится в сообщении ЗВО.

В сообщении говорится, что в среду на учении отработан тактический эпизод - восстановление бронетехники, получившей повреждения в ходе боя с условным противником. "Участники учения развернули район комплексного восстановления вооружения и военной техники с участками по ремонту танков, боевых машин", - сказали в ЗВО.

Еще один тактический эпизод учения касался массовой заправки техники горючим. Российские военнослужащие совместно с подразделениями вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана применили новые автотопливозаправщики АТЗ-12-10-63501, которые обеспечили горючим одновременно более 100 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров и артиллерийских систем.

Кроме того, сообщили в пресс-службе ЗВО, в ходе маневров на полигоне "Мулино" был оборудовали полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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