Индонезийские пилоты "летающего танка" не рассчитали мощь российского вертолета (Видео)

Появились кадры с индонезийского военного парада, который был посвящён очередной годовщине создания вооружённых сил страны. В ходе парада были задействованы до 7 тысяч военнослужащих, десятки единиц военной техники, включая авиацию.

Особое внимание зрителей привлекли к себе два момента, в которых участвовала авиация ВВС страны.

Первое - показательные выступления на истребителях Су-30МК2, ранее приобретённых по контракту у Российской Федерации.

Во-вторых, полёт вертолёта летающего танка Ми-35 на сверхмалой высоте во время парада на военной базе "Halim Perdanakusuma".

Опубликовано видео, где видно как вертолёт на малой высоте движется над "коробками" палаток и проходящих мимо трибуны военнослужащих. И если при движении до подлёта к основной трибуне этот полёт, видимо, особых проблем не вызывал, то после того как винтокрылая машина оказалась с трибуной для высоких чинов в непосредственной близости, произошёл казус.

Ветер, вызванный вращением винтов, буквально снёс плакаты и навесы, которые находились у основной трибуны.