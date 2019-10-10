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10.10.2019
Независимое военное обозрение

Военные итоги 2019. Сергей Шойгу обсудил с подчиненными результаты работы

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Национальном центре управления обороной РФ 8 октября на расширенном заседании коллегии МО в рамках подготовки серии заседаний в Сочи, которые пройдут под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, были подведены итоги работы военного ведомства за 2019 год.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ сообщил, что на вооружение и перевооружение армии и флота в текущем году было выделено свыше 1,5 трлн рублей. Более 70% этих средств, направленных на серийные закупки современного вооружения и военной техники (ВВТ), позволили обеспечить поставку более 2300 единиц новых и модернизированных вооружений. Плановые показатели по закупкам и модернизации основных образцов ВВТ выполнены на 47%. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%. К концу года доля современного вооружения в российских войсках составит около 68%.

При выполнении Гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программы импортозамещения, отметил военный министр. Он подчеркнул, что создание технологически независимой системы разработок и производства ВВТ будет продолжено, даже в том случае, если произойдет отмена антироссийские санкций.

Приоритетным направлением является строительство военной инфраструктуры, жилья, социально-бытовых объектов для военнослужащих и членов их семей, на которое в этом году было выделено почти 168 млрд рублей и уже на начало октября введены в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, а к концу года их число будет составлять 3751. В 2019 году МО было предоставлено жилье почти 85000 семей военнослужащих, включая постоянную и служебную жилплощадь, выплату компенсаций за наем и с учетом программы накопительно-ипотечной системы.

Военное ведомство активно решает вопросы передачи и утилизации имущества, не имеющего перспектив использования в ВС. Почти 1000 единиц автомобильной и специальной техники передано в казну РФ, реализовано 83000 тонн металлолома, а также иного имущества на сумму более 1,5 млрд рублей. От продажи лома черных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд рублей.

Министр обороны рассказал о целевом использовании бюджетных средств при выполнении Государственного оборонного заказа. Ведется мониторинг и прием документации по раздельному учету итогов финансово-хозяйственной деятельности его исполнителей, что позволяет оценивать эффективность использования выделенного финансирования, отслеживать выполнение госконтрактов на всех стадиях производственного процесса, сравнивать фактическую себестоимость продукции с плановыми показателями, определять корректную цену продукции и контролировать выделение денежных средств.

Далее Сергей Шойгу осветил вопросы, касающиеся интенсивного обновления корабельного состава ВМФ, в частности вспомогательного флота, который в октябре пополнится 4 судами. В Гособоронзаказ было дополнительно включено строительство 3 дноуглубительных судов и 5 средних танкеров. Всего в рамках Госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.

Тема обновления парка военно-транспортной авиации также была отмечена министром. В октябре продолжатся испытания опытного образца Ил-76МД-90А, а в мае 2020 года планируется закончить заводские и летные испытания перспективного самолета-заправщика. Ведется доработка самолета Ил-112В, который должен заменить Ан-26.

Большое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию молодежи и созданию во всех регионах России круглогодичных юнармейских центров "Авангард".

Вооруженные силы в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего привлекались к решению задач, связанных с нанесением экологического ущерба Арктике.

С наступлением осенне-зимнего периода были отдельно рассмотрены и вопросы по обеспечению войск теплом и проведению соответствующих мероприятий в связи с началом отопительного сезона.


Ирина Дронина

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