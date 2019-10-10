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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Существенных замечаний к работе робота FEDOR на МКС нет - космонавт Овчинин

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Источник изображения: Фото: страница Роскосмоса в Facebook

Звездный Городок. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Космонавтам удалось договориться с человекоподобным роботом FEDOR при работе с ним на борту Международной космической станции (МКС), заявил космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.

"Да, у нас были с Фёдором поначалу некоторые разногласия. Он меня не совсем понимал. Или я его не понимал, но потом мы с ним договорились, и в дальнейшем проблем у нас с ним не было", - сказал Овчинин на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Он отметил, что после работы с андроидом выдал рекомендации по модернизации машины.

"Пока обратной связи я никакой не получил по тем моментам, что у нас там были. Это были небольшие технические моменты, все программное обеспечение, если брать по-крупному, все отработало. Свои рекомендации я выдал. По сравнению с выполненной программой это незначительные моменты, которые можно выпустить из вида", - отметил Овчинин.

В конце августа на МКС отправился корабль "Союз МС-14" с роботом. На станции с ним работали космонавты Овчинин и Александр Скворцов. При этом 30 августа, в день начала тренировок с андроидом, у него произошел конфликт с человеком, однако андроид решил все-таки не обострять ситуацию.

"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - сообщил андроид в Twitter 30 августа.

Ранее из ведущейся NASA трансляции переговоров космонавтов со специалистами российского Центра управления полетами (ЦУП) стало известно, что Овчинин с трудом включил электропитание робота. При этом он применял гаечный ключ и даже хотел стукнуть молотком по кнопке включения электропитания на плече робота. Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в андроиде, но в итоге Овчинину удалось включить FEDORа лишь после 10-15 попыток и тот "даже сказал что-то".

После включения, тренировки все же удалось начать.

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