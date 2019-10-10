Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек на пути к Меркурию

Также ученые смогли найти, где конкретно произошли эти вспышки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский прибор MGNS, установленный на борту европейской части миссии BepiColombo, зафиксировал на пути к Меркурию сразу шесть мощных гамма-всплесков, отголосков самых мощных катаклизмов во Вселенной. Об этом сообщил старший научный сотрудник ИКИ РАН Александр Козырев, выступая на десятом Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.

"Четыре из шести вспышек были так же зафиксированы другим нашим прибором, спектрометром HEND, установленным на борту зонда "Марс-Одиссей". Используя эти замеры, мы успешно локализовали те точки Вселенной, где произошли эти вспышки. Это на практике подтвердило возможность подобного использования MGNS для астрофизических исследований", - заявил Козырев.

Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В ходе миссии ученые планируют доставить к Меркурию два орбитальных аппарата. Их цель - всесторонне изучить ближайшую к Солнцу планету и окружающее пространство, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. Согласно плану, зонды должны достичь цели к декабрю 2025 года.

Ряд научных приборов, которые установлены на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS, который состоит из двух нейтронных спектрометров. Они помогут ученым раскрыть несколько самых больших тайн Меркурия, в том числе ответить на вопросы, есть ли вода в кратерах на его полюсах, а если да, то как она туда попала, и есть ли различные летучие вещества в недрах планеты.

Этот исследовательский комплекс, как отметил Козырев, начал научную работу еще в дороге к Меркурию. Сейчас ученые используют его для наблюдений не за планетами, а за одними из самых загадочных явлений космоса - гамма-вспышками.

Через Меркурий - к звездам

Гамма-всплески, как предполагают ученые, возникают в последние мгновения жизни крупных звезд. Когда такие светила умирают, сила притяжения черной дыры или нейтронной звезды, которая образуется в результате этого, оказывается настолько высока, что их останки не разбрасываются по окружающему пространству, а объединяются в своеобразный "бублик".

Часть этого диска, который вращается вокруг бывшей звезды, поглощает черная дыра, а остатки разгоняются почти до скорости света и выбрасываются во внешнее пространство в виде узких пучков материи. Во время этого процесса погибающее светило затмевает галактики и испускает столько же энергии, сколько Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают за все время существования.

Что именно порождает подобные выбросы, чем они отличаются от "обычных" сверхновых и других катаклизмов, и как часто они возникают, пока неизвестно. Миссия BepiColombo, по словам Козырева, дает ученым уникальную возможность разгадать часть этих загадок, наблюдая за гамма-всплесками с иного ракурса. Это позволит ученым вычислить относительно точное расстояние до их источника, измерить их абсолютную яркость и раскрыть другие физические характеристики.

Эти замеры, как отметил планетолог, стали возможны благодаря использованию особых кристаллов из бромида церия, которые могут улавливать даже относительно слабые пучки гамма-излучения. Изначально российские исследователи планировали использовать другие, менее совершенные кристаллы из бромида лантана, однако европейские партнеры по BepiColombo предложили им более удачную альтернативу.

Как надеются ученые, российский прибор будет вести беспрерывные наблюдения за гамма-вспышками на протяжении всего срока работы миссии, собирая данные как минимум до 2028 года. Эти замеры помогут астрофизикам-теоретикам уточнить модели, которые описывают процесс рождения гамма-всплесков, а также понять, вырабатывают ли они достаточно мощные гравитационные волны, которые могли бы уловить земные инструменты.