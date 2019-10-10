Вернувшийся с МКС космонавт Овчинин не испытывал страха при новом полете на станцию после прошлогодней аварии

Звездный Городок. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, вернувшийся 3 октября на Землю с Международной космической станции после 203-суточной экспедиции, заявил, что прошлогодняя авария ракеты "Союз-ФГ" не повлияла на его уверенность в российской технике.

"Во время нашего мартовского старта я не думал о том, что у нас опять что-то произойдет, и был уверен, что все пройдет штатно. Так и произошло", - сказал Овчинин на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Он отметил, что не решил еще, будет ли отмечать 11 октября как второй день рождения. "Через два дня годовщина, да, я пока не решил буду ли отмечать, посмотрим", - сказал космонавт.

Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были прибыть на МКС 11 октября 2018 года, однако пуск российской ракеты "Союз-ФГ" с Байконура прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".