Новейшая система мониторинга местоположения автотранспорта на базе ГЛОНАСС применена на учении "Эшелон-2019"

ЦАМТО, 9 октября. Новейшая система мониторинга местоположения автомобильного транспорта на базе ГЛОНАСС позволила российским военнослужащим совместно с подразделениями ВС Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана проконтролировать движение автоколонн с топливом, боеприпасами и продовольствием.

Тактический эпизод был разыгран на полигоне Мулино в ходе специального учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств-членов ОДКБ.

В ходе учения дорожно-комендантские подразделения развернули посты регулирования и диспетчерские пункты на 10 маршрутах выдвижения колонн, обеспечили пропуск свыше 200 ед. техники, осуществившей перевозку более 1000 тонн материальных средств.

Система мониторинга позволила пункту управления материально-технического обеспечения оперативно отслеживать перемещение автоколонн, скорость, пройденное и оставшееся расстояния, а также возможные поломки в пути и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.