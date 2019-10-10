Китайские репортёры возмутились из-за рассуждений о конструкции БПЛА WZ-8 в зарубежных СМИ

В китайских СМИ странным образом возмутились рассуждениям зарубежных военных экспертов по поводу конструкции новейшего китайского беспилотника, обозначенного номенклатурой WZ-8. Речь идёт о рассуждениях, при которых обращалось внимание на странность сочетания у китайского БПЛА шасси и отсутствия воздухозаборников.

Источник изображения: кадр китайского ТВ

Кадр ТВ КНР

Ещё раз о визуальной оценке: у беспилотника, вероятно, ракетные двигатели, так как отсутствуют воздухозаборники. Но если двигатели ракетные, то какова функция шасси у БПЛА - может ли он самостоятельно вернуться на базу после заявленной возможности полёта на гиперзвуке? Возможно, чтобы "один раз" взлететь". Но тут снова "проблема": для чего тогда на верхней части фюзеляжа подвесные петли, если при взлёте он использует собственное шасси?

Отдельные эксперты в России и на Западе заподозрили, что китайцы "сами ещё не решили, макет чего они показали".

Именно такая трактовка возмутила репортёров военного раздела небезызвестного китайского портала Sohu. В материале говорится, будто бы WZ-8 имеет возможность самостоятельно многократно взлетать и приземляться. При этом тут же заявлено, что петли на беспилотнике позволяют использовать его для запуска и с борта одной из модификаций H-6N. Отмечено, что для соответствующей модификации не применяется бомбовый отсек – чтобы имелась возможность крепить беспилотник с целью развить его скорость в полёте до 4-5 скоростей звука.

Из материала:

Неудивительно, что иностранные СМИ занимаются спекуляциями в отношении WZ-8. При этом они забывают, что, например, американцы испытывают свои высотные летательные аппараты с помощью бомбардировщиков B-52. Широкую дискуссию вызвал двигатель. При отсутствии воздухозаборников он является маломощным ракетным.

Утверждается, что такой вариант двигателя в итоге может давать возможность беспилотнику возвращаться на аэродром базирования.

Дополнительно заявлено, что основная задача WZ-8 заключается в выполнении разведывательных функций – с ретрансляцией сигналов спутников для управления операцией при участии, например, ударных беспилотников, БПЛА малого радиуса действия.