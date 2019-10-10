Тихоокеанский флот на Камчатке провёл учения по спасанию экипажа лежащей на грунте аварийной субмарины

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тактико-специальные учения по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

Учения прошли в акватории Авачинского залива (Камчатский край) с применением глубоководного батискафа АС-30 и робота "Веном", сказано в сообщении ТОФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Экипаж "АС-30" отработал на практике алгоритм проведения спасательных работ по эвакуации экипажа условно аварийной подводной лодки. В паре с обитаемым батискафом на глубине находился и роботизированный аппарат "Веном", он контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ", - информирует штаб ТОФ.

По его данным, к учениям привлекались три спасательных судна.