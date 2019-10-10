Войти
10.10.2019
Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот на Камчатке провёл учения по спасанию экипажа лежащей на грунте аварийной субмарины

420
0
+1
Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото
Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 Приз АС-30. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Alex omen

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тактико-специальные учения по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте.

Учения прошли в акватории Авачинского залива (Камчатский край) с применением глубоководного батискафа АС-30 и робота "Веном", сказано в сообщении ТОФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Экипаж "АС-30" отработал на практике алгоритм проведения спасательных работ по эвакуации экипажа условно аварийной подводной лодки. В паре с обитаемым батискафом на глубине находился и роботизированный аппарат "Веном", он контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ", - информирует штаб ТОФ.

По его данным, к учениям привлекались три спасательных судна.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1855 Приз
Военные учения
Робот
ТОФ
Похожие новости
24.04.2019
Как поисковые службы ВМФ осваивают новую технику
14.08.2014
SOS из глубины
14.08.2014
В Минобороны России утверждена перспективная концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
23.07.2013
"Акванавт": выход в подводный космос
21.06.2012
Глубоководных роботов до конца года распределят по флотам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана