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10.10.2019
Военное обозрение

В Индии заявили, что у российских Су-35 повысились шансы на победу в тендере

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В индийских СМИ заявили о существенном повышении шансов российских многоцелевых истребителей Су-35 на победу в тендере, который предполагает закупку 114 истребителей для индийских ВВС. Так, отмечается, что часть этого тендера останется за французскими Rafale (законтрактовано пока 36 единиц с поставками первых в 2020 году), но существенная часть может достаться именно "Сухому".

Источник изображения: topwar.ru

В частности, заявлено, что российский производитель сделал предложение по локализации производства истребителей Су-35 на территории Индии, связав потенциальный контракт с модернизацией крупного авиапарка других истребителей – Су-30МКИ. В общей сложности, в составе ВВС Индии на сегодняшний день около 250 Су-30МКИ. В СМИ Индии говорят о том, что такой "двухфазный" контракт даст возможность сэкономить.

Отмечено, что Су-35 выделяется своей сверхманевренностью, способностью использовать различные вооружения, включая новейшие ракеты класса "воздух-воздух", "но при этом он слишком дорог в техническом обслуживании". Индийские эксперты говорят о том, что если Россия пойдёт на локализацию производства Су-35 в Индии и одновременно займется модернизацией десяткой Су-30МКИ, то в таком формате будущие расходы на обслуживание Су-35 можно будет компенсировать нынешней экономией.

Тем временем под модернизацией 30-й "Сушки" в Индии подразумевают "использование технологий Су-35": применение РЛС "Ирбис-Э", установка двигателей АЛ-41Ф, интеграция с новыми системами радиоэлектронной борьбы.

В то же время эксперты отмечают, что если индийские власти продолжат размышлять над покупкой истребителей мелкими партиями у разных стран: Франции, России, США, Швеции (кстати, шведы сами вышли из тендера несколько недель назад), то это станет "логистическим кошмаром для ВВС".

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Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
Rafale
АЛ-41Ф
Ирбис-Э
Су-30
Су-30МК
Су-35
Проекты
2020-й год
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