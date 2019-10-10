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10.10.2019
Военное обозрение

В NYT заявили о наличии в ГРУ "спецотдела для дестабилизации обстановки в Европе"

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Американские СМИ "обнаружили" в составе российской разведки "особое подразделение", которое создано с целью по якобы дестабилизации обстановки в Европе. Такой материал на своих страницах выдаёт The New York Times, объявляя, что ссылается на источник в американских спецслужбах. Источник, по западной традиции, неназванный.

Источник изображения: кадр из ролика RT

В NYT, в частности, рассказывается, что это "особое подразделение" является якобы структурным звеном ГРУ и имеет номер 29155.

Далее рассказывается о том, какую деятельность проводят "русские дестабилизаторы". В частности, утверждается, будто бы лица из "29155" имели отношение к отравлению Скрипалей, к смене власти в Молдове, к отравлению болгарского бизнесмена Е.Гебрева, к попытке осуществления переворота в Республике Черногория.

В силу таких заявлений стоило бы задаться вопросом из известной советской комедии: "А церковь тоже они?.."

Из материала NYT:

Это подразделение ГРУ действует уже около 10 лет, но известно о нём стало совсем недавно. Западные представители разведки говорят о том, что операции этого подразделения порой настолько секретны, что о них не знают даже другие офицеры ГРУ.

И, судя по всему, об этих операциях знают исключительно "неназванные сотрудники западной разведки".

С таким же "успехом" со ссылкой не неназванные источники можно заявить, что в составе американского ЦРУ есть специальное подразделение, которое занимается дестабилизацией в Европе, Азии, Африке и по всему миру. Где доказательства? Достаточно взглянуть на тот хаос, который американские "партнёры" успели посеять в Ливии, Ираке, как держат в напряжении Балканы, как нагнетают обстановку в районе архипелагов Южно-Китайского моря, как продвигают, мягко говоря, сомнительные решения в Афганистане, как устанавливают подконтрольные режимы, в том числе с помощью "цветных" революций, в республиках бывшего СССР и в Восточной Европе.

Кстати, NYT в качестве одного из "доказательств" существования "особого подразделения ГРУ по дестабилизации Европы" приводит фото со свадьбы генеральской дочери, где указывает на изображение Анатолия Чепиги, ранее обвинённого Лондоном в причастности к "делу Скрипалей"...

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Болгария
Ирак
Китай
Ливия
Молдавия
Россия
США
Черногория
Компании
ГРУ
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