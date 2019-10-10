США побьют рекорд РФ по числу выходов в открытый космос за полет

Американский астронавт Эндрю Морган выполнит девять выходов в открытый космос за один полет. Таким образом, он побьет рекорд российских космонавтов.

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 9 октября со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 1990-х россияне Сергей Крикалев и Анатолий Соловьев совершили по семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир".

За время своего первого космического полета Морган уже совершил два выхода с борта МКС. Еще два выхода запланированы в октябре и пять в ноябре-декабре.

В частности, астронавт должен заменить аккумуляторные батарей снаружи Международной космической станции и отремонтировать спектрометр AMS-02.

В настоящее время на борту МКС помимо Моргана находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американки Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В августе 42-летний Пармитано получил статус первого диджея в космосе. Его выступление шло в онлайн-трансляции и параллельно транслировалось на испанский круизный лайнер на Ибице в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.