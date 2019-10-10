Войти
10.10.2019
Известия.ru

США побьют рекорд РФ по числу выходов в открытый космос за полет

489
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Nasa via ZUMA Wire

Американский астронавт Эндрю Морган выполнит девять выходов в открытый космос за один полет. Таким образом, он побьет рекорд российских космонавтов.

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 9 октября со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 1990-х россияне Сергей Крикалев и Анатолий Соловьев совершили по семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир".

За время своего первого космического полета Морган уже совершил два выхода с борта МКС. Еще два выхода запланированы в октябре и пять в ноябре-декабре.

В частности, астронавт должен заменить аккумуляторные батарей снаружи Международной космической станции и отремонтировать спектрометр AMS-02.

В настоящее время на борту МКС помимо Моргана находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американки Кристина Кук и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

В августе 42-летний Пармитано получил статус первого диджея в космосе. Его выступление шло в онлайн-трансляции и параллельно транслировалось на испанский круизный лайнер на Ибице в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Италия
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
12.07.2019
В NASA разъяснили конгрессменам бессмысленность демонтажа МКС и ее перевода на орбиту Луны
11.07.2019
В NASA считают нереалистичной идею выхода России из программы МКС
31.12.2014
Владимир Гутенев: "Подъем экономики – адекватный ответ на вызовы времени"
16.12.2014
МКС: история космической кооперации
21.05.2014
Глава НАСА: США смогут управлять МКС самостоятельно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы