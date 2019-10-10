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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Индия намеревается закупить у России истребители более чем на $2,5 млрд - газета

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Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - В ближайшее время Индия планирует закупить у России партию истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, сумма двух контрактов оценивается более чем в $2,5 млрд, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на индийские СМИ и собственные источники.

"Индия намерена в ближайшее время приступить к модернизации парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ, сообщила индийская газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадаурья. Кроме этого, по информации издания, в Дели также намерены приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29", - говорится в публикации.

Эти данные соответствуют действительности, сообщили изданию два менеджера предприятий авиационной промышленности, уточнив, что сумма двух сделок оценивается более чем в $2,5 млрд.

"Мы находимся в продвинутой стадии обсуждения по обоим проектам и ожидаем подписания контрактов в ближайшем будущем", - подтвердил газете официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В статье также уточняется, что, согласно данным The Times of India, Индия рассматривает закупку 12 истребителей Су-30МКИ для восполнения потерь разбившихся за почти 20 лет эксплуатации машин этого типа.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
ФСВТС РФ
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