Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30

Автор сетует на различные способы определения поколений истребителей, которые вносят немало путаницы. Как Россия может относить свой Су-57 к пятому поколению, если его характеристики уступают американским аналогам? Получается, будто Россия опережает на целое поколение? "Да тут голову сломаешь, пытаясь разобраться!", – восклицает он.

Существует два типа классификации поколений истребителей. США относят F-15, F-16 и F/A-18 к истребителям третьего поколения, в то время как модернизированные варианты данных боевых самолетов - это уже промежуточное поколение между третьим и четвертым, поколение 3,5. НАТО и союзные ему страны классифицируют истребители так же, как США. Того же пути придерживается и Китай, поэтому китайский J-10 относится к третьему поколению, а вот J-10С - к поколению 3,5. Малозаметный многоцелевой гиперзвуковой истребитель J-20 принадлежит к четвертому поколению.

Особняком стоит Россия, которая вышеупомянутые истребители третьего поколения относит к четвертому, четвертого - к пятому. Таким образом, модели Су-27 и Су-30 - это четвертое поколение, а малозаметный Су-57 становится истребителем пятого поколения.

Да тут голову сломаешь, пытаясь разобраться во всей этой раздутой системе поколений, - настолько она сложна и запутанна! Технические характеристики Су-57 уступают американским аналогам, да и реально состоящих на вооружении единиц меньше, чем у США. В этой связи возникает вопрос: как же вы можете относить такие истребители к пятому поколению, тогда как остальным приходится классифицировать их как четвертое? Получается так, будто бы Россия опережает США на целое поколение?

Последним необходимо было исправить это недоразумение, и с недавнего времени они попытались изменить номенклатуру по примеру России, но это оказалось бесполезным. Ну хорошо, тогда в следующий раз, когда речь зайдет об истребителях пятого поколения, будем наряду с Су-57 иметь в виду и F-22, и F-35, и J-20. А какое место занимает китайский J-20 в мировом рейтинге истребителей? Попробуйте догадаться!

J-16 - новый многоцелевой истребитель, недавно поступивший на вооружение и мало известный широкой общественности, - принадлежит к поколению 3,5 (или 4,5). Раньше традиционно развивали боевые самолеты, предназначенные для выполнения одной конкретной задачи: ведение боевых действий с целью получения господства в воздушном пространстве возлагалось на истребители возлагалось на самолеты-истребители, нанесение ударов с воздуха - на штурмовики (штурмовики-бомбардировщики).

По мере развития технологий изготовления авиаэлектронных систем и внедрения управляемых средств вооружения функции истребителя и штурмовика объединились в одну, и боевые самолеты конкретного назначения были постепенно вытеснены. Поэтому J-16 есть не что иное как боевой самолет, отвечающий веяниям современности, т.е. первый из многих многоцелевой истребитель широкого спектра применения.

Если смотреть на внешний вид, то J-16 немного напоминает модель Су-30. Причем это не просто совпадение: за его основу была взята концепция, заложенная в многоцелевой истребитель Су-30МКК, и он вобрал в себя опыт проектирования, сборки и производства Су-30МКК. И хотя внешне J-16 и Су-30МКК и выглядят как две капли воды, к разработке внутренних систем авионики были привлечены специалисты со всего Китая. Благодаря им J-16 опережает российский аналог на целое поколение.