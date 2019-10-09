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09.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российская авиация в Сирии уничтожила две базы наемников с Северного Кавказа

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самолеты ВКС России совместно с сирийской авиацией провели воздушную операцию в Идлибе по уничтожению двух лагерей сирийских террористов.

По информации, опубликованной в арабских СМИ, российские истребители нанесли авиаудары по лагерям группировки "Хуррас ад-Дин" (запрещено в РФ) на востоке провинции. Бомбардировке подверглись базы террористов с Северного Кавказа, расположенные в районе городов Алер и Баллиса. Основной состав банд состоял из грузинских наемников, но также из граждан Азербайджана и Чеченской республики.

В результате воздушного налета ликвидировано свыше 30 террористов. Впрочем, подконтрольное "Хайят Тахрир аш-Шам" информагентство "Ибаа" сообщает только о гибели 8 иностранных джихадистов и около 20 раненых.

"Сирийские и российские военно-воздушные силы нанесли стратегический удар по двум базам "Хуррас аль-Дин" в восточной сельской местности провинции Идлиб. Эти авиаудары российских и сирийских военно-воздушных сил, как сообщается, уничтожили базы террористов в восточных городах Идлиба - в Агере и Баллисе, что привело к гибели многих комбатантов-джихадистов, в основном иностранных боевиков", - сообщает арабская пресса.

Стоит отметить, что обе банды были уничтожены во время подготовки к передислокации в зону деэскалации. Кроме личного состава группировка "Хуррас ад-Дин" лишилась и нескольких единиц боевой техники.

Примечательно, что ВКС РФ ранее прекратила нанесение авиаударов по Идлибу. Очевидно, в связи с последними нападениями на российских военных, это решение было изменено, считает портал Free News.

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Страны
Азербайджан
Грузия
Россия
Сирия
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